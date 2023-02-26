Неучева Дарья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1901
Сын: Неучев Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Наталья Семёнова
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1907
Дочь: Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1908
Сын: Неучев Борис Семёнов
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: Клавдия Семёнова
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1913
Отец ребёнка: Неучев Семён Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неучев Семён Петров
Смерть
Неизвестно