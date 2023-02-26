Неучева Дарья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучева Дарья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1901

Сын: Неучев Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Наталья Семёнова

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1907

Дочь: Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1908

Сын: Неучев Борис Семёнов

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: Клавдия Семёнова

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1913

Сын: Неучев Николай Семенович

Отец ребёнка: Неучев Семён Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неучев Семён Петров

Смерть
Неизвестно
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