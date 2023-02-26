Неучев Иван Петров
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Неучев Пётр Адрианов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Неучева Агафья Васильева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1911
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1913
Дочь: Агапия Иванова
Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно