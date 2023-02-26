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Неучев Иван Петров

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Неучев Пётр Адрианов

Мать: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Неучева Агафья Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1911

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1913

Дочь: Агапия Иванова

Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Неучева Агафья Васильева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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