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Неучев Пётр Адрианов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

24.11.1846

Дата смерти

15.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1846

Отец: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

Мать: Неучева Ирина Андреева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1864

Жена: Неучева Александра Маркова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Неучев Григорий Петров

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1866

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Неучев Семён Петров

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1869

Дочь: Татьяна мл.

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Неучев Иван Петров

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тимошкина Марфа Петрова

Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1907
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удара
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