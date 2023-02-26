Неучев Пётр Адрианов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения24.11.1846
Дата смерти15.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1846
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.?.1864
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1866
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Неучев Семён Петров
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1869
Дочь: Татьяна мл.
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Неучев Иван Петров
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тимошкина Марфа Петрова
Мать ребёнка: Неучева Александра Маркова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1907
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удара