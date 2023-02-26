Неучева Ирина Андреева
Место рожденияд.Жиронинок Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Андрей Зиновьев
Мать: не указана
д.Жиронинок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1838
Сын: Неучев Михаил
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1842
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Баранина Пелагея Андрианова
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
Рождение ребёнка
24.11.1846
Сын: Неучев Пётр Адрианов
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Адрианова
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1852
Дочь: Евдокия Андрианова
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1853
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1862
Дочь: Васса Адрианова
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно