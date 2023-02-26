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Неучева Ирина Андреева

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Место рождения

д.Жиронинок Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Андрей Зиновьев

Мать: не указана

д.Жиронинок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Неучев Михаил

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1842

Муж: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Баранина Пелагея Андрианова

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

Рождение ребёнка
24.11.1846

Сын: Неучев Пётр Адрианов

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Адрианова

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1852

Дочь: Евдокия Андрианова

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1853

Сын: Неучев Николай Андреев

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1862

Дочь: Васса Адрианова

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Неучев Никифор Адрианов

Отец ребёнка: Неучев Адриан (Андриан) Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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