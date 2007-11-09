Козловская (Никитина) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.12.1922
Дата смерти09.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922
в паспорте - 05.12.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1950
Дочь: Довганюк (Козловская) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1951
Дочь: Лукьяненко (Козловская) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
в паспорте - 07.01.1952
Рождение ребёнка
01.07.1958
Сын: Козловский Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
живет в Новосибирске
Смерть
09.11.2007
Знаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область