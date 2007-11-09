Козловская (Никитина) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Никитина) Лидия Владимировна

Место рождения

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.12.1922

Дата смерти

09.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922

Отец: Никитин Владимир Андреевич

Мать: Никитина (Липатова) Евдокия (Дуня) Максимовна

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
в паспорте - 05.12.1922
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1950

Дочь: Довганюк (Козловская) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1951

Дочь: Лукьяненко (Козловская) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

в паспорте - 07.01.1952
Рождение ребёнка
01.07.1958

Сын: Козловский Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

живет в Новосибирске
Смерть
09.11.2007
Знаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

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