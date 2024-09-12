Довганюк (Козловская) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довганюк (Козловская) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1950

Отец: не указан

Мать: Козловская (Никитина) Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довганюк Вячеслав

Рождение ребёнка
11.10.1971

Сын: Довганюк Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав

живет во Владивостоке, плавает на корабле, есть двое детей от разных жен
Рождение ребёнка
15.11.1974

Сын: Довганюк Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав

живет в Знаменке, женат, двое детей (дочь и сын), директор сахарного завода
Рождение ребёнка
09.05.1979

Сын: Довганюк Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав

родился в Польше

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