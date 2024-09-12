Довганюк (Козловская) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1950
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Довганюк Вячеслав
Рождение ребёнка
11.10.1971
Сын: Довганюк Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав
живет во Владивостоке, плавает на корабле, есть двое детей от разных жен
Рождение ребёнка
15.11.1974
Сын: Довганюк Вячеслав Вячеславович
Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав
живет в Знаменке, женат, двое детей (дочь и сын), директор сахарного завода
Рождение ребёнка
09.05.1979
Сын: Довганюк Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Довганюк Вячеслав
родился в Польше