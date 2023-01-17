рабочий посёлок Знаменка, рабочий посёлок Знаменка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Знаменка

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
205Знаменское (Кариян, Загрядчина), с. вл.при рр. Цне и Кариане.3515235685766Церковь православная 1. Больница. Ярмарок 2. Базар. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Знаменская волость
66. Знаменское (Кариян, Загрядчино), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 171, жителей 1116, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь правосла Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Знаменская волость
село Знаменское Загрядчино с деревней Сергеевкою«Сампурское» п.-т. от.3618

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
9147Знаменкараб.посёлок52°25'41°27'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Городское поселение Знаменский поссовет
68606151051рп Знаменкарабочий поселок
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