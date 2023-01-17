Знаменка
Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
205Знаменское (Кариян, Загрядчина), с. вл.при рр. Цне и Кариане.3515235685766Церковь православная 1. Больница. Ярмарок 2. Базар. Мельниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
66. Знаменское (Кариян, Загрядчино), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 171, жителей 1116, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь правосла Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Знаменское Загрядчино с деревней Сергеевкою«Сампурское» п.-т. от.3618
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9147Знаменкараб.посёлок52°25'41°27'N-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68606151051рп Знаменкарабочий поселок