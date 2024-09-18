Лукьяненко (Козловская) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1951
Отец: не указан
в паспорте - 07.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1973
Дочь: Heinrich (Романова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1981
Сын: Лукьяненко Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан