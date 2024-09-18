Лукьяненко (Козловская) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Козловская) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1951

Отец: не указан

Мать: Козловская (Никитина) Лидия Владимировна

в паспорте - 07.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Евгений Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1973

Дочь: Heinrich (Романова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Николаевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.06.1981

Сын: Лукьяненко Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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