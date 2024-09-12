Козловский Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Отец: не указан
живет в Новосибирске
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Козловская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козловская Елена
Рождение ребёнка
11.07.1989
Сын: Козловский Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Козловская Елена
Луцк, Волинська область