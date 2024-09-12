Козловский Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: не указан

Мать: Козловская (Никитина) Лидия Владимировна

живет в Новосибирске
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Козловская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Елена

Рождение ребёнка
11.07.1989

Сын: Козловский Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Козловская Елена

Луцк, Волинська область

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