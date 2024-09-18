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Часовских Иван (Иоанн) Иванович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901

Отец: Часовских Иван Федорович

Мать: Часовских Матрона Исидоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Крещение
22.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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