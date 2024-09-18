Часовских Иван (Иоанн) Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Крещение
22.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Смерть
Неизвестно