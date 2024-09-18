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Часовских Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовских Матрона Исидоровна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 86
Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Часовских Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Часовских Матрона Исидоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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