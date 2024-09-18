Часовских Матрона Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 86
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Часовских Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Часовских Иван Федорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_21.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_М_ запись - 86 род. Иоанн в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Часовских Иван Феодоров и за... Показать все
Смерть
Неизвестно