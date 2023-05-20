Липкина Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Рождение ребёнка
1803

Сын: Липкин Михей Сергеевич

Отец ребёнка: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Липкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Липкин Михайло Сергеевич

Отец ребёнка: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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