Липкин Сергей Июдинович (Иудович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Липкин Июда (Иуда)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Липкин Михей Сергеевич

Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Липкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Липкин Михайло Сергеевич

Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна

Смерть
1849
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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