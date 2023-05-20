Липкин Сергей Июдинович (Иудович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти1849
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Липкин Июда (Иуда)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Липкина Федосья Васильевна
Смерть
1849
Упоминание
30.07.1850