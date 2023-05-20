Липкин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Липкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Липкин Егор Иванович
Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Липкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно