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Липкин Иван Сергеевич

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Мать: Липкина Федосья Васильевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Липкин Егор Иванович

Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Липкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Липкина Татьяна Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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