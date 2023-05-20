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Липкин Михей Сергеевич

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Мать: Липкина Федосья Васильевна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Евдокия Казьминична

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Липкина Федосья Михеевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Липкина Анна Михеевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Липкина Маланья Михеевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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