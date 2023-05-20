Липкин Михей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Липкина Федосья Михеевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Липкина Анна Михеевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Липкина Маланья Михеевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Липкина Евдокия Казьминична
Смерть
Неизвестно