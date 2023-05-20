Липкина Евдокия Казьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Липкина Федосья Михеевна
Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Липкина Анна Михеевна
Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Липкина Маланья Михеевна
Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно