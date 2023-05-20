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Липкина Евдокия Казьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Михей Сергеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Липкина Федосья Михеевна

Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Липкина Анна Михеевна

Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Липкина Маланья Михеевна

Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Липкин Михей Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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