Липкин Михайло Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Липкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно