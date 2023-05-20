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Липкин Михайло Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Мать: Липкина Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Марья Петровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Липкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Липкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Липкина Марья Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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