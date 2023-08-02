Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ынаалай Санчы-Мидип
Рождение ребёнка
1944
Сын: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич
Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна
Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ынаалай Сержимаа Бады-Хоевна
Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич
Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Смерть
1996