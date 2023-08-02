Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ынаалай Санчы-Мидип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич

Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна

Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ынаалай Сержимаа Бады-Хоевна

Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Мать ребёнка: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Смерть
1996
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