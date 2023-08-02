Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич
Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна
Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ынаалай Сержимаа Бады-Хоевна
Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич
Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович
Смерть
1997