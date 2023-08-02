Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич

Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна

Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна

Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ынаалай Сержимаа Бады-Хоевна

Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Отец ребёнка: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Смерть
1997
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