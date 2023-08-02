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Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Мать: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Ынаалай Дамба-Доржу Сергеевич

Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Кызыл-Оол Долума Сергеевна

Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ынаалай Даваа-Доржу Сергеевич

Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Чинчи Сергеевна

Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна

Рождение ребёнка
1996

Сын: Ынаалай Аман-Болзун Сергеевич

Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ынаалай Наталья Анчыевна

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