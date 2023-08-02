Ынаалай Сергей Бады-Хоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
1977
Сын: Ынаалай Дамба-Доржу Сергеевич
Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Кызыл-Оол Долума Сергеевна
Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Ынаалай Даваа-Доржу Сергеевич
Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Чинчи Сергеевна
Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна
Рождение ребёнка
1996
Сын: Ынаалай Аман-Болзун Сергеевич
Мать ребёнка: Ынаалай Наталья Анчыевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ынаалай Наталья Анчыевна