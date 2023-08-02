Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Алимаа Михайловна
Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Аяна Михайловна
Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович
Бракосочетание
Неизвестно