Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Сендимаа Бады-Хоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Ынаалай Бады-Хоо Санчы-Мидипович

Мать: Ынаалай Кунгаа Сан-Хоевна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Алимаа Михайловна

Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович

Рождение ребёнка
1977

Сын: Монгуш Тамир Михайлович

Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Монгуш Монгун Михайлович

Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Аяна Михайловна

Отец ребёнка: Монгуш Михаил Очурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монгуш Михаил Очурович

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