Даргый-Оол Татьяна Бады-Хоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Диана Алдын-ооловна
Отец ребёнка: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Джанна Алдын-ооловна
Отец ребёнка: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Ховалыг Динара Алдын-ооловна
Отец ребёнка: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Даргый-Оол Темир Алдын-оолович
Отец ребёнка: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Джамиля Алдын-ооловна
Отец ребёнка: Даргый-Оол Алдын-оол Максимович
Бракосочетание
Неизвестно