Хохлов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1881 ст.
Дата смерти?.01.1924
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1881 ст.
Отец: Хохлов Петр Иванович
Мать: Хохлова Анфиса Яковлевна
Бракосочетание
10.06.1903
Жена: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Дочь: Хохлова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.
Дочь: Хохлова Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1908
Сын: Хохлов Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.
Сын: Хохлов Петр Константинович
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.
Сын: Хохлов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.
Дочь: Хохлова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.05.1917 ст.
Дочь: Хохлова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1919 ст.
Сын: Хохлов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна
Смерть
?.01.1924