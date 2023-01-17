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Хохлов Константин Петрович

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Место рождения

Нелазское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.05.1881 ст.

Дата смерти

?.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1881 ст.

Отец: Хохлов Петр Иванович

Мать: Хохлова Анфиса Яковлевна

Нелазское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.06.1903

Жена: Хохлова Елена Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Дочь: Хохлова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.

Дочь: Хохлова Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Хохлов Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.

Сын: Хохлов Петр Константинович

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.

Сын: Хохлов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.

Дочь: Хохлова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1917 ст.

Дочь: Хохлова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1919 ст.

Сын: Хохлов Георгий Константинович

Мать ребёнка: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.01.1924
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