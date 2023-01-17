Хохлова (Кочеткова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения17.04.1883 ст.
Дата смерти?.07.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.
Бракосочетание
10.06.1903
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Дочь: Хохлова Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.
Дочь: Хохлова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1908
Сын: Хохлов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.
Сын: Хохлов Петр Константинович
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.
Сын: Хохлов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.
Дочь: Хохлова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1917 ст.
Дочь: Хохлова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1919 ст.
Сын: Хохлов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович
Смерть
?.07.1955