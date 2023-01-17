Хохлова (Кочеткова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Кочеткова) Елена Павловна

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Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.04.1883 ст.

Дата смерти

?.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.

Отец: Кочетков Павел Яковлевич

Мать: Кочеткова Анна Андриановна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.06.1903

Муж: Хохлов Константин Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Дочь: Хохлова Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1906 ст.

Дочь: Хохлова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Хохлов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1909 ст.

Сын: Хохлов Петр Константинович

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.

Сын: Хохлов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.

Дочь: Хохлова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1917 ст.

Дочь: Хохлова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1919 ст.

Сын: Хохлов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Хохлов Константин Петрович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.07.1955
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