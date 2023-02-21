Кочеткова Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова Анна Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Кочеткова Мария Павловна

Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Кочеткова Александра Павловна

Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Сын: Кочетков Павел Павлович

Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1883 ст.

Дочь: Хохлова Елена Павловна

Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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