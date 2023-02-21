Кочеткова Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Кочеткова Мария Павловна
Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Кочеткова Александра Павловна
Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
17.04.1883 ст.
Дочь: Хохлова Елена Павловна
Отец ребёнка: Кочетков Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно