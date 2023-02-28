Хохлов Геннадий Константинович
Место рождения
Дата рождения25.01.1908
Дата смерти27.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908
Отец: Хохлов Константин Петрович
Мать: Хохлова Елена Павловна
Бракосочетание
20.12.1934
Жена: Хохлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
15.07.1937
Дочь: Ковалева Алла Геннадьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Хохлов Вячеслав Геннадиевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
22.02.1945
Дочь: Кочергина Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1948
Сын: Хохлов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна
Смерть
27.03.1980