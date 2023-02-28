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Хохлов Геннадий Константинович

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Место рождения

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1908

Дата смерти

27.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908

Отец: Хохлов Константин Петрович

Мать: Хохлова Елена Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.12.1934

Жена: Хохлова Анна Филипповна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Ковалева Алла Геннадьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Хохлов Вячеслав Геннадиевич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1945

Дочь: Кочергина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1948

Сын: Хохлов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Филипповна

Смерть
27.03.1980
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