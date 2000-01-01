Алябьева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Алябьева- Поправко Александра Парамоновна

Отец ребёнка: Алябьев Парамон

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Алябьева- Шевченко Марфа Парамоновна

Отец ребёнка: Алябьев Парамон

Рождение ребёнка
30.03.1918

Сын: Алябьев Алексей Парамонович

Отец ребёнка: Алябьев Парамон

Рождение ребёнка
1925

Сын: Алябьев Николай Парамонович

Отец ребёнка: Алябьев Парамон

Смерть
1953
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