Алябьев Парамон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Алябьева- Поправко Александра Парамоновна
Мать ребёнка: Алябьева Ефросинья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Алябьева- Шевченко Марфа Парамоновна
Мать ребёнка: Алябьева Ефросинья
Рождение ребёнка
30.03.1918
Сын: Алябьев Алексей Парамонович
Мать ребёнка: Алябьева Ефросинья
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алябьев Николай Парамонович
Мать ребёнка: Алябьева Ефросинья
Смерть
1937