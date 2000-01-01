Алябьева- Шевченко Марфа Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлябьева- Шевченко Марфа Парамоновна

Алябьева- Шевченко Марфа Парамоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Алябьев Парамон

Мать: Алябьева Ефросинья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close