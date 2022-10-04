Алябьева- Поправко Александра Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева- Поправко Александра Парамоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Алябьев Парамон

Мать: Алябьева Ефросинья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Поправко- Мищенко Нина

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Поправко Павел

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Поправко Илья

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1933

Сын: Поправко Степан

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Поправко- Бойко Лидия

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Поправко Мария

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Поправко Маруся

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1943

Сын: Поправко Яков

Отец ребёнка: Поправко Иван

Рождение ребёнка
1951

Сын: Поправко Федор

Отец ребёнка: Поправко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поправко Иван

Похороны
1971
Смерть
1971
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