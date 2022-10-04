Алябьева- Поправко Александра Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Алябьев Парамон
Мать: Алябьева Ефросинья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Поправко- Мищенко Нина
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1929
Сын: Поправко Павел
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1930
Сын: Поправко Илья
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1933
Сын: Поправко Степан
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Поправко- Бойко Лидия
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Поправко Мария
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Поправко Маруся
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1943
Сын: Поправко Яков
Отец ребёнка: Поправко Иван
Рождение ребёнка
1951
Сын: Поправко Федор
Отец ребёнка: Поправко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поправко Иван
Похороны
1971
Смерть
1971