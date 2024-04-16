Соколов Алипий Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Соколов Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Соколова Анна Алипиевна
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соколова Евдокия Алипиевна
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Соколова Дарья Алипиевна
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Соколов Григорий Алипиевич
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Соколова Устинья Алипиевна
Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна
Смерть
Неизвестно