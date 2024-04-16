Соколов Алипий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Алипий Иванович

Соколов Алипий Иванович

Место рождения

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Соколов Иван Федотович

Мать: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Соколова Анна Алипиевна

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Андрей Алипиевич

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Соколов Никита Алипиевич

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соколова Евдокия Алипиевна

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Соколова Дарья Алипиевна

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Соколов Григорий Алипиевич

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Соколова Устинья Алипиевна

Мать ребёнка: Соколова Агафья Семеновна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.