Соколова Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Краев Иван Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Соколова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соколова Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович
Смерть
Неизвестно