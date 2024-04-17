Соколова Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Ефимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Краев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Соколов Яков Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соколов Алипий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соколова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соколова Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Федотович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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