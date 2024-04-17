Соколов Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Краев Иван Иванович
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Соколова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соколова Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна
Смерть
Неизвестно