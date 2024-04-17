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Соколов Иван Федотович

Место рождения

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Краев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Соколов Яков Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соколов Алипий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Соколова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соколова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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