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Соколов Яков Иванович

Место рождения

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Соколов Иван Федотович

Мать: Соколова Ефимия Андреевна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Соколова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Соколов Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Соколов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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