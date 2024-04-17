Соколов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Соколов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Соколова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Соколов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Соколов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Соколова Наталья Агапитовна
Смерть
Неизвестно