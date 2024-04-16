Соколова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алипий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Соколова Анна Алипиевна

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Андрей Алипиевич

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Соколов Никита Алипиевич

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соколова Евдокия Алипиевна

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Соколова Дарья Алипиевна

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Соколов Григорий Алипиевич

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Соколова Устинья Алипиевна

Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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