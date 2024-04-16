Соколова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Соколова Анна Алипиевна
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соколова Евдокия Алипиевна
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Соколова Дарья Алипиевна
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Соколов Григорий Алипиевич
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Соколова Устинья Алипиевна
Отец ребёнка: Соколов Алипий Иванович
Смерть
Неизвестно