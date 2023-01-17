Кожанова (Душинова) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кожанова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.07.1918
Сын: Кожанов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Кожанов Иван Александрович
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно