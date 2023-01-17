Кожанова (Душинова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанова (Душинова) Юлия Ивановна

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Место рождения

Андроново, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Андроново, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: Кожанов Иван Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кожанова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Кожанов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно
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