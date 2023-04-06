Кожанов Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1918
Отец: Кожанов Иван Александрович
Мать: Кожанова Юлия Ивановна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно