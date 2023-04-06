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Кожанов Валентин Иванович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1918

Отец: Кожанов Иван Александрович

Мать: Кожанова Юлия Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно
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