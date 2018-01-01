деревня Андроново, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Андроново

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянки дер. Андропова Вепревской волости Вологодского уезда Егоровой в размере 180 рублей за 2 надела земли. 1893–1894 гг. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Перебатинской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
760Андроново, д. вл.при колодцах.3518154246

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Вепревская волость
86. Андронова, деревня бывшая владельческая, дворов 8, жителей 48, кожевенный завод, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Вепревская волость
33АндроновоМалоновленс.Николаевский-Перебатинскийбывшие помещичьи438257369

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Вепревский сельсовет
Андропово 2975деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.3737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
244986Андроноводеревня59°27'с.ш.39°24'в.д.O-37-019

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