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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянки дер. Андропова Вепревской волости Вологодского уезда Егоровой в размере 180 рублей за 2 надела земли. 1893–1894 гг. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Перебатинской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
760Андроново, д. вл.при колодцах.3518154246
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
86. Андронова, деревня бывшая владельческая, дворов 8, жителей 48, кожевенный завод, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33АндроновоМалоновленс.Николаевский-Перебатинскийбывшие помещичьи438257369
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Андропово 2975деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.3737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244986Андроноводеревня59°27'с.ш.39°24'в.д.O-37-019