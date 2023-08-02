Шаповалова (Голубева) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шаповалов Ефим Леонтьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: (Шаповалова) Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Сын: Шаповалов Давид Леонтьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: Удод (Шаповалова) Серафима Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: (Шаповалов) Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Сын: Шаповалов Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: (Шаповалова) Пестимея Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Сын: Шаповалов Иосиф Леонтьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Сын: Шаповалов Сидор Леонтьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович
Дочь: (Шаповалова) Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович