Шаповалова (Голубева) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Голубева) Евфимия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шаповалов Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: (Шаповалова) Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
19.09.1876

Сын: Шаповалов Давид Леонтьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Удод (Шаповалова) Серафима Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
02.05.1879

Дочь: (Шаповалов) Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шаповалов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Шаповалова) Пестимея Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаповалов Иосиф Леонтьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаповалов Сидор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шаповалова) Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Леонтий Максимович

Смерть
Неизвестно

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