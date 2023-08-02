Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать: Шаповалова (Голубева) Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Ищенко (Пругло) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Пругло Петр Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Пругло Яков Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
17.12.1909

Дочь: Сидорська (Пругло) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: (Пругло) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
17.12.1911

Сын: Пругло Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
16.06.1913

Дочь: (Пругло) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Самара (Пругло) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
30.06.1921

Дочь: (Пругло) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
30.06.1921

Дочь: (Пругло) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Пругло Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Пругло Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.