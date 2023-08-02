Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Пругло Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: Ищенко (Пругло) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: Сидорська (Пругло) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: Самара (Пругло) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: (Пругло) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Дочь: (Пругло) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович
Отец ребёнка: Пругло Андрей Захарович