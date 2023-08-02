Пругло Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1904
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904
Бракосочетание
29.01.1925
Рождение ребёнка
23.06.1927
Дочь: (Пругло) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна
Рождение ребёнка
14.11.1928
Сын: Пругло Иван Петрович
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна
Рождение ребёнка
19.04.1930
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна
Смерть
?.10.1942