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Пругло Петр Андреевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

29.06.1904

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904

Отец: Пругло Андрей Захарович

Мать: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна

Бракосочетание
29.01.1925

Жена: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна

Рождение ребёнка
23.06.1927

Дочь: (Пругло) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна

Рождение ребёнка
14.11.1928

Сын: Пругло Иван Петрович

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна

Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Пругло Николай Петрович

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна

Смерть
?.10.1942

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