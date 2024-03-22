Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

11.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903

Отец: Харченко Аким

Мать: ?

Бракосочетание
29.01.1925

Муж: Пругло Петр Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1927

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич

Рождение ребёнка
14.11.1928

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Пругло Николай Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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