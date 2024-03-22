Пругло (Харченко) Пелагея Акимовна
Место рождения
Дата рождения11.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1903
Отец: Харченко Аким
Мать: ?
Бракосочетание
29.01.1925
Рождение ребёнка
23.06.1927
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1928
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1930
Отец ребёнка: Пругло Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно