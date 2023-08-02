Пругло Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения30.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пругло Захар Сидоров
Мать: (Пелешко) Анна Федоровна
Сын: Пругло Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: Ищенко (Пругло) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: Сидорська (Пругло) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: (Пругло) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: Самара (Пругло) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: (Пругло) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Дочь: (Пругло) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповал) Домникия Леонтьевна