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Пругло Захар Сидоров

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1861

Дата смерти

09.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Пругло Сидор Федорович

Мать: Пругло Дарья Антоновна

Бракосочетание
16.01.1880

Жена: (Пелешко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
30.11.1880

Сын: Пругло Андрей Захарович

Мать ребёнка: (Пелешко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Пругло Никифор Захарович

Мать ребёнка: (Пелешко) Анна Федоровна

Бракосочетание
27.09.1891

Жена: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
06.09.1892

Сын: Пругло Михаил Захарович

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
12.05.1894

Сын: Пругло Кирилл Захарович

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пругло Василий Захарович

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иваненко (Пругло) Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
22.01.1901

Сын: Пругло Тимофей Захарович

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Пругло Феодосий Захарович

Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева

Смерть
09.05.1904

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