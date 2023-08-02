Пругло Захар Сидоров
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти09.05.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Пругло Сидор Федорович
Мать: Пругло Дарья Антоновна
Бракосочетание
16.01.1880
Жена: (Пелешко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1880
Мать ребёнка: (Пелешко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.02.1885
Мать ребёнка: (Пелешко) Анна Федоровна
Бракосочетание
27.09.1891
Рождение ребёнка
06.09.1892
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
12.05.1894
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иваненко (Пругло) Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
22.01.1901
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Пругло Феодосий Захарович
Мать ребёнка: (Будылина) Мария Авксентиева
Смерть
09.05.1904