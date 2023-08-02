(Будылина) Мария Авксентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1891
Муж: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
06.09.1892
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
12.05.1894
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иваненко Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
22.01.1901
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Пругло Феодосий Захарович
Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров
Смерть
Неизвестно