(Будылина) Мария Авксентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Будылина) Мария Авксентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1891

Муж: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
06.09.1892

Сын: Пругло Михаил Захарович

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
12.05.1894

Сын: Пругло Кирилл Захарович

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пругло Василий Захарович

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иваненко Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
22.01.1901

Сын: Пругло Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Пругло Феодосий Захарович

Отец ребёнка: Пругло Захар Сидоров

Смерть
Неизвестно
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