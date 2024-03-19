Пругло Тимофей Захарович
Место рождения
Дата рождения22.01.1901
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1901
Отец: Пругло Захар Сидоров
Мать: Мария Авксентиева
Бракосочетание
20.05.1920
Рождение ребёнка
24.04.1921
Сын: Пругло Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
11.01.1928
Дочь: Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
13.02.1929
Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна
Попал в плен (военное)
30.09.1943
ЦАМО РФ , Ф 58-18001-847
Военная служба
30.09.1943
ЦАМО РФ , Ф -58-18003-1381
Военная служба
1943
Призван Пологовским РВК Запорожской обл.,УССР, рядовой 295 сд 1038 сп
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-49,ящ-22,зап-81 Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 1-йст,
Смерть
После 1985