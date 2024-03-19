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Пругло Тимофей Захарович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

22.01.1901

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1901

Отец: Пругло Захар Сидоров

Мать: Мария Авксентиева

Бракосочетание
20.05.1920

Жена: Пругло Ульяна Илларионовна

Рождение ребёнка
24.04.1921

Сын: Пругло Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна

Рождение ребёнка
11.01.1928

Дочь: Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна

Рождение ребёнка
13.02.1929

Сын: Пругло Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна

Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Пругло Ульяна Илларионовна

Попал в плен (военное)
30.09.1943
ЦАМО РФ , Ф 58-18001-847
Военная служба
30.09.1943
ЦАМО РФ , Ф -58-18003-1381
Военная служба
1943
Призван Пологовским РВК Запорожской обл.,УССР, рядовой 295 сд 1038 сп
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-49,ящ-22,зап-81 Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 1-йст,
Смерть
После 1985
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