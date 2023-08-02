Пругло (Соломко) Ульяна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Соломко) Ульяна Илларионовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Пругло Илларион Васильевич

Мать: Пругло (Евтушенко) Мария Павловна

Бракосочетание
20.05.1920

Муж: Пругло Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
24.04.1921

Сын: Пругло Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
11.01.1928

Дочь: (Пругло) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
13.02.1929

Сын: Пругло Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович

Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: (Пругло) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович

Смерть
Неизвестно

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