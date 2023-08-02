Пругло (Соломко) Ульяна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
20.05.1920
Рождение ребёнка
24.04.1921
Сын: Пругло Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
11.01.1928
Дочь: (Пругло) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
13.02.1929
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: (Пругло) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пругло Тимофей Захарович
Смерть
Неизвестно