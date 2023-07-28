Пругло (Евтушенко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Евтушенко) Мария Павловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1875

Муж: Пругло Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Пругло Александр Илларионович

Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Венедикт Илларионович

Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пругло Ульяна Илларионовна

Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич

Смерть
Неизвестно