Пругло (Евтушенко) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1875
Рождение ребёнка
1876
Сын: Пругло Александр Илларионович
Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пругло Венедикт Илларионович
Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пругло Ульяна Илларионовна
Отец ребёнка: Пругло Илларион Васильевич
Смерть
Неизвестно