Пругло Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Пругло Василий
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1875
Жена: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Пругло Александр Илларионович
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пругло Венедикт Илларионович
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пругло Ульяна Илларионовна
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Смерть
Неизвестно