Пругло Илларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Илларион Васильевич

Пругло Илларион Васильевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пругло Василий

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1875

Жена: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Пругло Александр Илларионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Венедикт Илларионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пругло Ульяна Илларионовна

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close